بدأ نادي نانط الفرنسي، رحلة البحث عن خليفة مدربه البوسني وحيد خاليلزويتش، الذي أكد لمسؤولي النادي رغبته في الرحيل، ودخوله في مفاوضات مباشرة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تدريب المنتخب الوطني.
وحسب تقارير صحفية فرنسية، اليوم الإثنين، فإن الثنائي لويس فيرنانديز وستيفان زياني، يعتبر الاقرب للإشراف على الفريق الأصفر الفرنسي، خلفا لخاليلزوتيش، وذلك بعد أن تقدمت المفاوضات بين الطرفين.
وأكدت التقارير نفسها، أن اللاعب السابق لباريس سان جرمان، والمنتخب الفرنسي، كلود ماكاليلي، يعتبر هو الآخر من بين أقوى المرشحين لتدريب نانط، في حال لم يتوصل النادي لاتفاق مع الثنائي السابق.
ومن المرتقب أن يعلن النادي، في الساعات القليلة المقبلة، بشكل رسمي، فك ارتباطه مع المدرب وحيد خاليلوزيتش، الذي بات هو الأقرب لخلافة هيرفي رونار، في تدريب “أسود الأطلس”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن اقترب من تدريب “أسود الأطلس”.. فريق نانت الفرنسي يفاوض بديل خليلوزيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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