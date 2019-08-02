مراد باتنة يقرر البقاء في الإمارات ويوقع لهذا الفريق

ضم نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، اللاعب المغربي مراد باتنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم المقبل.
وانضم باتنة وفقا لتقارير إعلامية إماراتية، إلى الجزيرة أسابيع قليلة بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الوحدة الإماراتي، ليقرر اللاعب السابق لحسنية أكادير البقاء في الإمارات، بالرغم من العروض التي توصل بها سواء من الأندية الوطنية أو بعض الفرق العربية الأخرى.
وأضافت التقارير ذاتها أن صاحب 29 عاما، ومباشرة بعد توديعه مكونات فريقه السابق، وقع عقدا مع الجزيرة قبل أن يغادر الإمارات لاستكمال إجازته الصيفية.
وكان نادي الوحدة قرر استبعاد باتنة من تشكيلة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا، فبراير الماضي، بطلب من المدرب الهولندي تين كات، بسبب إدعاء اللاعب المغربي الإصابة قبل مباراة فريقه أمام الوصل ضمن مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي.
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