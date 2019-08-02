لاعتبارات أسرية..الحموشي يستجيب لطلبات انتقال لفائدة 2070 من موظفي الشرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن حركية الانتقالات السنوية برسم سنة 2019، استفاد منها 2070 موظفا وموظفة، من بينهم 1215 من الموظفين الذين كانوا تقدموا بطلبات انتقال لدواعي إجتماعية، أو صحية، أو شخصية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن 855 موظفا استفادوا من نفس الحركية في إطار طلبات التبادل بين الموظفين، أو في إطار الطلبات المستعجلة، لاعتبارات اجتماعية انسانية خاصة، والتي تمت معالجتها بشكل آني منذ مطلع السنة الجارية.

ويأتي الإعلان عن نتائج الحركية السنوية لموظفي الأمن الوطني في إطار تنفيذ مقتضيات المذكرة المصلحية الصادرة عن المدير العام لأمن الوطني، في 30 نونبر 2018، والقاضية بضمان التدبير الرشيد والأمثل للموارد لأمن الوطني، وتحسين ظروفها الاجتماعية وتحفيزها مهنيا، من خلال تقريبها من محيطها الأسري.