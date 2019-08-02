مواطن ينتحل هوية أوروبية عبر الأنترنت ويسلب المغربيات أموالهن بوعد الزواج

فك الأمن المغربي لغز شخصية نشيطة على شبكات التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة مواطن أوروبي، وتعد النساء بالزواج، ويسلبهن مبالغ مالية مقابل هدايا وهمية.

وأوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، مساء أمس الخميس، مواطنا أجنبيا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال هوية واستعمالها في النصب والاحتيال.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المشتبه فيه كان قد أنشأ حسابا وهميا على مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال هوية أوروبية مزيفة، كان يستخدمه في ربط علاقات افتراضية مع ضحاياه من النساء وتقديم وعود لهن بالزواج، ثم يعمد لسلبهن مبالغ مالية بعدما يزعم موافاتهن بهدايا وهمية ثمينة.

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وأضاف البلاغ، أنه إمعانا في هذه المزاعم الاحتيالية، كان المشتبه فيه يربط الاتصال هاتفيا بضحاياه، منتحلا أيضا صفة موظف بإدارة الجمارك، مطالبا إياهم بإرسال مبالغ مالية مقابل استلام الهدايا الوهمية المرسلة لهم من الخارج، وذلك قبل أن يختفي عن الأنظار فور استلام التحويلات المالية التي تراوحت ما بين 3000 و40.000 ألف درهم.

وتابع المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية في إطار هذه القضية، مكنت من حجز وثائق الهوية التي يستعملها المشتبه به في استلام التحويلات المالية، فضلا عن مبالغ بالعملتين الوطنية والدولية، ووصولات بهذه التحويلات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.