بعد سنة من الغياب.. مدير أعمال لمجرد يتحدث لـ”اليوم24″ عن دخوله المغرب

يستعد النجم سعد لمجرد، لزيارة المغرب، في وقت قريب، بعدما غاب عنه لأزيد من سنة، نتيجة وضعه القانوني في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد، لـ”اليوم24″، أن “لمعلم” يستعد لزيارة المغرب في وقت قريب، نافيا خبر تواجده حاليا بالمغرب بشكل سري، عكس ما روجت تقارير إعلامية.

وباستعداد لمجرد لزيارة المغرب، يرجح أنه تقدم بطلب للجهات المختصة لمنحه تصريحا يسمح له بزيارة بلده، مثلما فعل في زيارتين سابقتين السنة المنصرمة.

Advertisements

وزار لمجرد المغرب لأول مرة منذ انطلاق متاعبه مع القضاء الفرنسي في مارس 2018، واستغل الفرصة لإطلاق كليب “غزالي”، ليعود إليه في زيارة شهر رمضان ما قبل الماضي، وأنجز خلال الفترة التي قضاها بالمغرب كليب “كازابلانكا”، و كليب” بدك إيه”.

ويذكر أن قرار منع سعد من مغادرة باريس، اتخذ من طرف القضاء الفرنسي بعد حصوله على السراح المؤقت في قضيته الأولى، لكن بعد مرور مدة زمنية معينة، تمكن من الحصول على ترخيص لزيارة بلده الأم بصفة مؤقتة.

ومنع لمجرد من مغادرة باريس مرة أخرى نظير اتهام جديد واجه في فرنسا في غشت 2018، قبل أن يحصل مؤخرا على فرصة جديدة زيارة أهله وأصدقائه ووطنه في الفترة المقبلة.