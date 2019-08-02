3 إصابات في حادث طرق قرب يافة الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع على شارع 7756 بين بلدتي يافة الناصرة و"مجدال هعيمك"، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه "وقع حادث طرق بين سيارتين، بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك، وعليه هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وعملت على تخليص 3 عالقين، وصفت جراحهم بالمتفاوتة وإحداها خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وقال الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة إنه تلقى بلاغا مفاده "وقوع حادث طرق مروع على شارع 7756 من مجدال هعيمك لاتجاه يافة الناصرة، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لامرأة (50 عاما) وصفت جراحها ببالغة الخطورة وإصابة بالرأس والأطراف، تم نقلها إلى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج اللازم، فيما أصيب شخصان آخران بجراح متفاوتة".

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إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 3 أشخصا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت اليوم.