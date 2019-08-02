القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت وزارة الداخلية تمديد فترة إقرار الميزانية في 4 سلطات محلية في البلاد، لغاية 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، وهي الفترة الأقصى التي أقرها القانون.
وعقد وزير الداخلية، أرييه درعي، ومدير عام الوزارة، مردخاي كوهين، جلسة في مكتب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس الخميس، حيث أقرت تمديد فترة إقرار الميزانية في 4 سلطات محلية هي رهط وعسفيا ويركا وطبرية، لغاية 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبهذا فقد أعطت وزارة الداخلية فرصة أخرى لرؤساء وأعضاء السلطات المحلية من أجل الاتفاق والمصادقة على تمرير الميزانية وتوفير الخدمات للسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر منح 4 سلطات محلية مهلة جديدة لإقرار الميزانية تفاديا لحلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.