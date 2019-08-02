منح 4 سلطات محلية مهلة جديدة لإقرار الميزانية تفاديا لحلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت وزارة الداخلية تمديد فترة إقرار الميزانية في 4 سلطات محلية في البلاد، لغاية 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، وهي الفترة الأقصى التي أقرها القانون.

وعقد وزير الداخلية، أرييه درعي، ومدير عام الوزارة، مردخاي كوهين، جلسة في مكتب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس الخميس، حيث أقرت تمديد فترة إقرار الميزانية في 4 سلطات محلية هي رهط وعسفيا ويركا وطبرية، لغاية 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبهذا فقد أعطت وزارة الداخلية فرصة أخرى لرؤساء وأعضاء السلطات المحلية من أجل الاتفاق والمصادقة على تمرير الميزانية وتوفير الخدمات للسكان.