حاكم بنك إنجلترا: بريكست دون اتفاق سيسبب صدمة فورية لاقتصاد بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر حاكم بنك إنجلترا، مارك كارني، اليوم الجمعة من أن بريكست بدون اتفاق كما هو مقرر في 31 تشرين الاول/ أكتوبر سيسبب "صدمة فورية" للاقتصاد البريطاني.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "من دون اتفاق ستكون الصدمة على الاقتصاد فورية" في حين ان رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لم يستبعد احتمال خروج لندن بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وحذر كارني من أنه "لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح" في حال حصل ذلك.

وأضاف كارني أنه في مثل تلك الحالة، سيتسبب انهيار الجنيه الاسترليني في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل البنزين والمواد الغذائية فجأة وأن ترتفع معدلات التضخم.

Advertisements

وقال الحاكم إنه لا يزال يتوقع اتفاقا مع بروكسل، والذي قالت حكومة جونسون الجديدة إنها تسعى للتوصل إليه.

لكنه حذر من "احتمال كبير" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انفصال.

وقال كارني "هناك بعض الشركات الكبيرة جدا في هذا البلد والمربحة جدا، ستصبح غير مربحة، غير ذات جدوى اقتصادية" في حال بريكست من دون اتفاق، وأضاف "يتعين اتخاذ قرارات صعبة جدا".