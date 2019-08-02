غارات مكثفة للجيش الليبي على مواقع للإرهابيين بمحيط سرت ومصراتة

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، أن مقاتلات السلاح الجوي نفذت، مساء الخميس وفجر الجمعة، عدة ضربات مباشرة على تجمعات للإرهابيين بمنطقة سرت شمال وسط البلاد.



وقال المركز في بيان: إن الضربات أصابت تجمعات المليشيات الإرهابية في جبهة عمليات تحرير منطقة سرت شمال وسط ليبيا، دون إيضاح أي تفاصيل أخرى.

وذكر مصدر عسكري ليبي أن سلاح الجو نفذ عدة ضربات أخرى استهدفت تمركزات للجماعات الإرهابية بالقرب من بوابة السدادة شرقي مدينة مصراتة على بعد حوالي 80 كيلومترا من مركز المدينة.

وأضاف في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الجماعات الإرهابية من مجموعة شوري بنغازي، كانت تتمركز في "كامبو النهر" مقر سكن العاملين بالشركات الأجنبية- جنوب بوابة الـ14 جهة السدادة.

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وأشار إلى أن عناصر المليشيات كانت تعد العدة لتنفيذ عملية إرهابية على منطقة الجفرة، وسط ليبيا.

كما استهدفت الضربات الجوية تجمعات وتحركات مسلحي حكومة الوفاق في منطقتي السدادة والرشادة الواقعة على طريق النهر الصناعي بين منطقتي الشويرف وأبونجيم.

وأوضح المصدر أن العملية أسفرت عن تدمير 4 طائرات تركية مسيرة وحاويات ذخائر.

وأعلن مناصرون لمسلحي المليشيات مقتل 3 عناصر وإصابة 8 آخرين في إحدى الغارات الجوية التي استهدفت منطقة السدادة في الساعات الأولى ليوم الجمعة.

وكشف المصدر عن أن مجموعات إرهابية كثيرة بدأت تنسحب من المعارك في طرابلس، خاصة مجموعة المدعو عبدالغني الككلي، التي غادرت مواقعها من طريق المطار إلى ما بعد منطقة خزانات النفط وسط تقدم وحدات الجيش الليبي.

وحقق الجيش الليبي، الخميس، تقدما كبيرا على عدة محاور، كما نفذ عملية نوعية على محور طريق المطار أسفرت عن أسر وقتل العشرات من المليشيات الإرهابية، بينهم اثنان من القيادات.