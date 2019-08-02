واشنطن وموسكو تنسحبان رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وكررت اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية: "إن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم"، مضيفا أن روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة.

من جانبها، أعلنت روسيا انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى من فترة الحرب الباردة رسميا، بعد أن بدأت واشنطن عملية انسحابها في وقت سابق هذا العام.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الجمعة، أنه في الثاني من أغسطس/آب 2019 ومبادرة من الجانب الأمريكي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى.