32 قائمة في انتخابات إسرائيل.. الطريق إلى الكنيست مٌعبد بالتحالفات

أكثر من 32 قائمة تقدمت لخوض الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المبكرة في 17 من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن يبدو أن أقل من ثلثها فقط ستجد طريقها إلى الكنيست.

وبانتهاء التسجيل للانتخابات، وهي المبكرة الثانية التي تجري هذا العام، مساء الخميس، نشرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، قائمة بالأحزاب التي ستخوض عملية الاقتراع.

ويتعين على أي حزب اجتياز نسبة الحسم وهي 3.25% من أصوات الناخبين كي يشق طريقه إلى الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.

واستنادا إلى استطلاعات الرأي العام في إسرائيل فإن الأحزاب المتوقع فوزها في الانتخابات المقبلة هي "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس و"شاس" برئاسة أرييه درعي.

كما دخل إلى قائمة المرشحين للفوز كذلك حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"المعسكر الديمقراطي" برئاسة نيتسان هوروفيتش وتحالف"العمل - جيشر" برئاسة عمير بيرتس و"اتحاد أحزاب اليمين" برئاسة أياليت شاكيد و"يهودوت هتوراه" الذي يتزعمه يعقوب ليتسمان، إضافة إلى القائمة المشتركة وهي تكتل 4 أحزاب عربية.





5 تحالفات بارزة

وسبق التسجيل للانتخابات بناء 5 تحالفات بارزة بين أحزاب إسرائيلية، بدأت باندماج حزب "كلنا" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون في "الليكود" برئاسة نتنياهو.

كما تحالف حزب "ميرتس" مع "إسرائيل ديمقراطية" برئاسة رئيس الوزراء السابق إيهود باراك فشكلا "المعسكر الديمقراطي"، فيما قررت أحزاب "جيشر" برئاسة أولي ليفي ابكسيس و"العمل" برئاسة عمير بيرنس خوض الانتخابات في تكتل واحد.

وتحالفت 4 أحزاب يمينية هي "البيت اليهودي" و"الاتحاد الوطني" و"اتحاد اليمين" و"اليمين الجديد" في كتلة "اتحاد اليمين" برئاسة وزيرة العدل السابقة أياليت شاكيد.

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واندمجت 4 أحزاب عربية هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة "الحركة الإسلامية" ضمن القائمة المشتركة.

وعلى الرغم من التحالفات الواسعة فإن استطلاعات الرأي العام في إسرائيل أشارت إلى أنه لا يوجد حزب أو كتلة يمكنه حسم الانتخابات لصالحه بسهولة.





وكشف استطلاع نشرته محطة التلفزة الإسرائيلية الـ12 أن "الليكود" و"أزرق أبيض" يتصدران القوائم الانتخابية ولكن أيا منهما لن يحصل على المقاعد المطلوبة لتشكيل حكومة منفردا وهي أكثر من 60 مقعدا؛ ما يتطلب التحالف مع أحزاب أخرى.

وحسب الاستطلاع سيحصل كل من "الليكود" و"أزرق أبيض" على 30 مقعدا لكل منهما، استنادا إلى النتائج التي أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

وحل "اتحاد اليمين" ثالثا بحصوله على 12 مقعدا تليه القائمة المشتركة للأحزاب العربية التي ستحصل بحسب الاستطلاع على 11 مقعدا ثم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الذي سيحصل على 10 مقاعد و"يهودوت هتوراه" 8 مقاعد و"شاس" 7 مقاعد و"المعسكر الديمقراطي" 7 مقاعد وأخيرا "العمل- جيشر" الذي سيحصل على 5 مقاعد.

وتشير هذه الأرقام إلى أن "الليكود" والأحزاب المتوقع أن تتحالف معه ستحصل على 57 مقعدا وهو ما لا يمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.

وسيحتاج نتنياهو للتحالف مع "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

ولكن ليبرمان عرقل في شهر مايو/أيار تشكيل نتنياهو لحكومة بعد إصراره على تبنيها لمشروع قانون التجنيد الذي يلزم المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية وهو ما أدى إلى تبكير الانتخابات.

غير أن حظوظ "أزرق أبيض" ليس بأفضل من "الليكود" إذ إن تحالفه المحتمل لا يحصل على أكثر من 42 مقعدا.

وستكون الانتخابات المقبلة حاسمة لمستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين الإسرائيلي.