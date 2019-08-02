الناتو يحمل روسيا مسؤولية إنهاء معاهدة الأسلحة النووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمّل حلف شمال الأطلسي "الناتو" روسيا مسؤولية إنهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، الجمعة، انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، متهمة روسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.
يذكر أن المعاهدة التي وقعت عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي نصت على حظر كل الصواريخ النووية والتقليدية السوفيتية والأمريكية قصيرة ومتوسطة المدى التي تطلق من الأرض، وأسهمت المعاهدة بشكل كبير في إنهاء الحرب الباردة بين البلدين.
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