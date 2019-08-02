الان تتابع موسكو: من الضروري مواصلة التعاون الوثيق مع السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو - زكالات - الخليج 365 قالت وزارة الطاقة الروسية إن موسكو ترى أن من الضروري مواصلة التعاون الوثيق مع السعودية. جاء ذلك في نبأ لوكلة رويترز، على خلفية اجتماع بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في إطار ترتيبات زيارة بوتين للسعودية في أشهر كتوبر المقبل.

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