الأمم المتحدة في الصومال تنعي وفاة رئيس بلدية مقديشو

أعربت الأمم المتحدة، المأساة التي تعرض لها حاكم منطقة بنادير وعمدة مقديشو عبد الرحمن عمر عثمان ، المعروف باسم المهندس يارسو ، جراء الإصابات التي أصيب بها في هجوم إرهابي في مقديشو الأسبوع الماضي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "إن أعمق تعازينا وأفكارنا مع أسرة وأصدقاء وزملاء المهندس يارسو ، الذي كرس نفسه منذ فترة طويلة لمساعدة بلده في طريقه إلى السلام والاستقرار ، وتلبية احتياجات أضعف سكان مقديشو". الممثل الخاص للصومال ، جيمس سوان.

وأضاف السيد سوان "لقد عكست حياته التزامًا عميقًا بالصومال وشعرنا جميعًا بفقدانه". "يجب مواصلة عمله ، ويجب تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة".

ولا يزال العديد من موظفي العمدة الذين أصيبوا في المستشفى بعد هجوم 24 يوليو ، وتجدد الأمم المتحدة تمنياتها للشفاء التام والسريع.