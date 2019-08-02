قرقاش: نجاح تحرير الكويت.. قيادة سعودية تاريخية.. ودعم عربي غير مسبوق

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن ذكرى احتلال دولة الكويت تعود علينا وسط ظروف أقليمية خطيرة. وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك وبادراك واعي أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق».



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