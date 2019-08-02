واشنطن تنسحب من معاهدة الأسلحة النووية وتتهم روسيا بخرقها

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جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (بانكوك) أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى وكررت اتهاماها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة. أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى وكررت اتهاماها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة. وقال بومبيو خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية إن "انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم" مضيفا "روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة".



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