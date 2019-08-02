اللواء ابراهيم التقى قائدة شرطة برلين وممثل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قائدة شرطة برلين الدكتورة Barbara Slowik وبحث معها مجالات التعاون بين الجهازين لا سيما ما يتعلق بالتدريب ومكافحة الجريمة المنظمة.
ثم إلتقى اللواء ابراهيم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش Ján Kubiš وعرض معه آخر التطورات المحلية والإقليمية إضافة إلى التحضيرات الجارية في مجلس الأمن لتمديد ولاية قوات اليونيفيل.
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