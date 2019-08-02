اخبار العالم

اللواء ابراهيم التقى قائدة شرطة برلين وممثل الأمين العام للأمم المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، قائدة شرطة برلين الدكتورة Barbara Slowik وبحث معها مجالات التعاون بين الجهازين لا سيما ما يتعلق بالتدريب ومكافحة الجريمة المنظمة.

ثم إلتقى اللواء ابراهيم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش Ján Kubiš وعرض معه آخر التطورات المحلية والإقليمية إضافة إلى التحضيرات الجارية في ​مجلس الأمن​ لتمديد ولاية ​قوات اليونيفيل​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم التقى قائدة شرطة برلين وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا