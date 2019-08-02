الموسوي: ما بين صبينة ترامب ورصانة ظريف يبرز الفرق الساطع في الموقف والأداء والهيبة

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "ما بين صبينة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ورصانة وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ يبرز الفرق الساطع في الموقف والأداء والهيبة، بين قوة دولية عظمى تنحو نحو الأقلمة والأفول والعزلة، وقوة إقليمية عظمى تتجه نحو المزيد من العالمية والعزة والمنعة".

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