الرئيس عون عرض العلاقات بين لبنان وصندوق النقد الدولي مع ازعور

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في ​صندوق النقد الدولي​ الوزير السابق ​جهاد ازعور​ واجرى معه جولة افق تناولت عمل ادارته والعلاقات بين ​لبنان​ وصندوق النقد الدولي. كما تطرق البحث الى الواقع الاقتصادي والمالي الراهن في لبنان لا سيما بعد اقرار موازنة العام 2019 وبدء تحضير مشروع موازنة 2020.

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