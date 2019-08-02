ردّ مدير الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​جاد حيدر​ على مسؤول الاعلام قي "​القوات اللبنانية​" ​شارل جبور​، قائلا: "لا عجب لمن كان القتل صفته والغدر شيمته والعمالة مهنته ان يصبح هدر وتحليل والاستخفاف بالدم الدرزي هوايته، أنصح "بوق ​معراب​" بعدم نبش الماضي الأسود والتطرّق إليه، فماضيكم لا يشجّع على ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر حيدر رداً على جبّور: انصحك بعدم نبش الماضي الأسود فماضيكم لا يشجّع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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