ضاهر تسلم من المعتصمين في عين التينة مذكرة مطلبية

خرج المدير العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الى ساحة اعتصام متقاعدي التعليم الرسمي، في عين التينة وتسلم من المعتصمين مذكرة مطلبية وطلبوا لقاء رئيس المجلس نبيه بري.
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