ضاهر تسلم من المعتصمين في عين التينة مذكرة مطلبية

خرج المدير العام ل​مجلس النواب​ ​عدنان ضاهر​ الى ساحة اعتصام متقاعدي ​التعليم الرسمي​، في ​عين التينة​ وتسلم من المعتصمين مذكرة مطلبية وطلبوا لقاء رئيس المجلس ​نبيه بري​.

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