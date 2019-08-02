أجرى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ اتصالا هاتفيا برئيس بلدية ​طرابلس​ الدكتور رياض يمق وبنائب رئيس البلدية الاستاذ ​خالد الولي​ مهنئا بانتخابهما. وأكد الحريري خلال الاتصال "دعمه ​بلدية طرابلس​ وضرورة العمل لتأمين الأجواء لتعاون اعضاء مجلسها البلدي كافة على العمل والانطلاق في مسيرة جديدة من الانجاز لخدمة طرابلس وأهلها الأعزاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري هنّأ يمق والولي: للتعاون والانطلاق في مسيرة جديدة خدمة لطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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