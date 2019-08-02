أبو فاعور جال في معامل ماستر شيبس في الفرزل

وصل وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ الى معامل "ماستر شيبس" في ​الفرزل​، حيث كان في استقباله النائب ميشال الضاهر وشخصيات سياسية واقتصادية. وجال أبو فاعور في أرجاء المعمل. وسيكون له كلمة خلال مأدبة الغذاء التي يقيمها على شرفه النائب ميشال الضاهر.

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