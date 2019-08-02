سيارة مجهولة اطلقت النار في الهرمل والسائق فر الى الأراضي السورية

أفادت معلومات ​صحفية​ أن ​سيارة​ مجهولة المواصفات يقودها اللبناني ع.ن برفقته شخصين، أقدمت على ​إطلاق النار​ في شوارع مدينة الهرمل وهو مطلوب بعدة مذكرات قضائية. فتم رصدها وملاحقتها من قبل دورية من ​مخابرات الجيش​ وحصل تبادل ​إطلاق نار​ بينه وبين عناصر الدورية، وفر المطلوب إلى ​الأراضي السورية​. وتم توقيف السيارة وأحد الأشخاص الذين كانوا بداخلها قرب الحدود.

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