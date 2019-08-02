أسعد درغام للنشرة: مواقف جعجع لا تساعد في ترميم العلاقة مع القوات

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، في حديث لـ"النشرة"، على المواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، مشيراً إلى أن من حق جعجع أن يقول ما يريد، لكن التوقيت خاطىء، لا سيما أن البلاد في مرحلة ما بعد إقرار الموازنة ومن المفترض أن تنطلق الحكومة لتعالج الملفات الأساسية.

وشدد درغام على أن التصعيد لا يخدم لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تم بها البلاد، لافتاً إلى أن مثل هذه المواقف لا تساعد بحل الأزمة الإقتصادية ولا بمواجهة التحديات التي تواجه لبنان ولا على تعزيز التضامن الحكومي.

ورداً على سؤال حول تأثير ذلك على العلاقة بين "​التيار الوطني الحر​" و"القوات اللبنانية"، أوضح درغام أن علاقة التيار مع جميع المكونات اللبنانية لا تتأثر بموقف من هنا أو هناك، لأن مواقف "الوطني الحر" مبدأئية وطنية ويتعامل مع الجميع على أساس المصلحة الوطنية، لكنه أكد أن مواقف جعجع لا تساعد في ترميم العلاقة بين الجانبين.