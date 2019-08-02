أعلن وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، أنَّ "أكثر من 550 مواطناً طاجيكياً يتواجدون في مخيمات اللاجئين بسوريا"، موضحا أن "هناك 554 مواطناً طاجيكياً يتواجدون حاليا في مخيمات اللاجئين في سوريا، منهم 86 امرأة و228 فتاة قاصرة و240 فتى قاصرا، بالإضافة إلى تواجد 43 امرأة وطفل واحد في السجون العراقية".
ولفت الى أن "معظم هؤلاء الأشخاص هم زوجات مواطنين طاجيكيين شاركوا في العمليات العسكرية في هاتين الدولتين ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي"، مشددا على أن "قضية إعادة مواطني طاجيكستان من دول الشرق الأوسط تحت إشراف الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون الشخصي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية طاجيكستان: أكثر من 550 طاجيكياً في مخيمات اللاجئين بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.