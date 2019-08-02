وزير خارجية طاجيكستان: أكثر من 550 طاجيكياً في مخيمات اللاجئين بسوريا

أعلن وزير خارجية ​طاجيكستان​ سراج الدين مهر الدين، أنَّ "أكثر من 550 مواطناً طاجيكياً يتواجدون في مخيمات ​اللاجئين​ ب​سوريا​"، موضحا أن "هناك 554 مواطناً طاجيكياً يتواجدون حاليا في مخيمات اللاجئين في سوريا، منهم 86 امرأة و228 فتاة قاصرة و240 فتى قاصرا، بالإضافة إلى تواجد 43 امرأة وطفل واحد في السجون العراقية".

ولفت الى أن "معظم هؤلاء الأشخاص هم زوجات مواطنين طاجيكيين شاركوا في العمليات العسكرية في هاتين الدولتين ضمن صفوف ​تنظيم داعش الإرهابي​"، مشددا على أن "قضية إعادة مواطني طاجيكستان من دول ​الشرق الأوسط​ تحت إشراف الرئيس الطاجيكي إمام ​علي رحمون​ الشخصي".