"الناتو" يحمل روسيا مسؤولية انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة

حمل حلف شمال الاطلسي "الناتو" روسيا مسؤولية انتهاء معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة، معلنا أن "حلف شمال الاطلسي بطريقة سيرد مسؤولة ومحسوبة على المخاطر الكبرى التي يشكلها نشر روسيا صاروخ 9ام729 على أمن الحلف".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية أن "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى يبدأ مفعوله اليوم"، مشددا على أن "روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة".
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "في الثاني من آب 2019 ومبادرة من الجانب الأميركي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".
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