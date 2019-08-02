بومبيو أعلن إنسحاب واشنطن رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، خلال زيارة إلى ​بانكوك​ للمشاركة في قمة إقليمية أن "انسحاب ​الولايات المتحدة​ من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى يبدأ مفعوله اليوم"، مشددا على أن "​روسيا​ هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة".

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