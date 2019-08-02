الجعفري: سوريا لا ترى تطبيقاً نزيهاً من جانب النظام التركي لتفاهمات أستانا

أوضح رئيس وفد ​الجمهورية العربية السورية​ إلى محادثات ​أستانا​ ​بشار الجعفري​، ان البيان الختامي لهذه الجولة هو الأفضل ل​سوريا​ من ناحية مضمونه السياسي ومقاربته للوضع فيها.

ودعا الجعفري خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة 13 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا، إلى "أن تقرن الأفكار الجميلة في البيان الختامي بالأفعال على الأرض ولا سيما من النظام التركي"، مشيرا الى "ان دمشق لا ترى تطبيقاً نزيهاً من جانب انقر لتفاهمات أستانا واتفاق سوتشي حول إدلب والذي يقضي بانسحاب التنظيمات الإرهابية إلى عمق 20 كم وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة."

وأكد الجعفري أن الجيش التركي يواصل احتلال أجزاء من سوريا في انتهاك لتفاهمات أستانا التي تنص على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين يدعمهم النظام التركي يواصلون سرقة الآثار في منطقة ​عفرين​ ونقلها إلى ​تركيا​.