الخارجية التركية: سننشئ منطقة آمنة بمفردنا في سوريا إن لم نتفاهم مع واشنطن

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​، حامي أقصوي، أن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في ​سوريا​ في حال عدم التوصل لاتفاق مع ​الولايات المتحدة​ في هذا الشأن.

وأشار أقصوي إلى أن "المبعوث الأمريكي إلى سوريا ​جيمس جيفري​ سيزور ​تركيا​ الاثنين، لعقد مباحثات مع الجانب التركي حول المنطقة الآمنة"، لافتا إلى أن "تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة الآمنة، وضرورة أن تمتد هذه المنطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه ​الأراضي السورية​، تحت السيطرة التركية، وإخراج المسلحين ​الأكراد​ منها".

وشدد على أن "تركيا لن تسمح بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة إلى ذريعة للمماطلة، إذ أنها ستتخذ جميع أنواع التدابير لضمان أمنها القومي إذا لم تتم تلبية تطلعاتها".