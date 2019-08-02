دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب يطالب أوروبا باستقبال مقاتليها في داعش المحتجزين بسوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الدول الأوروبية باستقبال مواطنيها الذين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا، أو مواجهة فرص إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين المقبوض عليهم وعودتهم إلى أوروبا.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض: لدينا آلاف من مقاتلي تنظيم داعش نريد من أوروبا أن تأخذهم، ودعونا نرى إذا فعلت ذلك، وما إذا لم تفعل، عندئذ سوف نضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم كي يتجهوا نحو أوروبا.

وتحتجز قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا والمدعومة من الولايات المتحدة هؤلاء السجناء.