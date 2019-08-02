أميركا تمدد فترة بقاء آلاف من السوريين الفارين من الحرب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحرب شردت ملايين السوريين

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.

وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة ترامب فقدحاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي إنها ستمدد وضع الحماية المؤقتة للسوريين نظرا للحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم.

ومُنح السوريون هذه الحماية لأولى مرة في عام 2012 ويتمتجديدها بشكل دوري.