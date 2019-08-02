ترامب يتهرب من الإجابة المباشرة عن سؤال حول وفاة حمزة بن لادن

دبي - بواسطة محمد فارس © Handout / FEDERATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES حمزة بن لادن نجل الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادنترامب يتهرب من الإجابة المباشرة عن سؤال حول وفاة حمزة بن لادن

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإجابة بشكل مباشر بشأن وفاة حمزة بن لادن، نجل الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وقال ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان للولايات المتحدة أي دور في وفاة حمزة بن لادن، اليوم الخميس: "ليس بوسعي أن أعلق على ذلك، لكنه كان يمثل خطرا كبيرا على بلادنا، وكان يتحدث بشكل سيء جدا عن بلادنا".

وأضاف ترامب، مخاطبا الصحفيين: "سأترك لكم التعليق على الموضوع بأنفسكم. لكنني أقول لكم إن حمزة بن لادن كان يمثل خطرا كبيرا على بلادنا، ولا يجوز لأحد أن يقوم بذلك".

Advertisements

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك معلومات استخباراتية تفيد بوفاة حمزة بن لادن، من دون الكشف عن زمان ومكان وسبب وفاته.

وحددت الولايات المتحدة في وقت سابق مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض على حمزة بن لادن المتهم بالإرهاب.

المصدر: RT