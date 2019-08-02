"غليان في حزب أردوغان".. الديكتاتور يهدد أعضاء حزبه والغضب يتصاعد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

لم تمر التصريحات الأخيرة للرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، التي هدد فيها المنشقين عنه، مرور الكرام، بل بدأ يتصاعد الغضب بصفوف الحزب في وجهه بشكل غير مسبوق.

وكان أردوغان، خلال كلمته في اجتماع رؤساء الحزب في المدن يوم الجمعة الماضي، اتهم من يسعون لتأسيس حزب جديد منشق عن حزب العدالة والتنمية بـ"الخيانة"، وهدّد مثلث عبد الله جول وأحمد داود أوغلو وعلي باباجان، ومن يؤيدونهم داخل الحزب قائلا: "سيدفعون ثمن ذلك باهظا"، حسب صحيفة "زمان" التركية.

التعليق الأول على تهديدات أردوغان جاء من نائب الحزب السابق داخل البرلمان عن مدينة مانيسا سلجوق أوزداغ، حيث قال: "إن حزب العدالة والتنمية ليس مؤسسة دينية، لكي يوصف من يخرج عنه بالخيانة".

فيما أوضح الكاتب الصحفي بجريدة "دنيا" التركية، عثمان أرولات، أنه تحدث مع عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية حول تهديدات أردوغان لعبد الله جول وعلي باباجان وأحمد داود أوغلو بشكل غير صريح.

وأشار إلى أن أحد أعضاء الحزب قال: "إن أردوغان يرى أن هذا التحرك سيؤدي إلى انشقاقات داخل الحزب، ويريد بهذه التهديدات توحيد صفوف الحزب ومنع هذه الانشقاقات من خلال إطلاق اتهامات بالخيانة".

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أعضاء في حزب أردوغان ينددون بتهديداته

وأكد أعضاء حزب العدالة والتنمية أن تهديدات أردوغان هي ترهيب لأعضاء الحزب الذين يفكرون في التحرك مع باباجان وجول وداود أوغلو.

وأشار أرولات إلى أن أردوغان يحاول من خلال هذه التهديدات وقف عملية الانشقاق داخل قاعدة الحزب في منطقة الأناضول التي يحظى فيها بشعبية كبيرة، حسب تعبير مصادره.

ونقل أرولات عن مصادره قولهم: "هذه أزمة تعبير تأسيس الأحزاب ليس خيانة في الأنظمة الديمقراطية وهي نفسه يعلم ذلك جيدا وقد أسس حزب العدالة والتنمية منشقا عن حزب الرفاه ذي التوجه الإسلامي بقيادة الراحل نجم الدين أربكان"، الذي يعتبر شيخ أردوغان والأب الروحي للإسلام السياسي في تركيا.

وأضاف المصدر التركي: "الأنظار داخل الحزب تتجه نحو باباجان وداود أوغلو"، لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية شهد انشقاقات سابقة وتأسيس أحزاب جديدة، إلا أنها لم تكن فعالة.