شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تعرف على 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام ونفتها الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 26 يوليو -2 أغسطس الجارى. وتضمنت الشائعات تسريح الحكومة 25% من العاملين بالجهاز الإدارى بعد إجراء تحليل المخدرات لهم واعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فى الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل ووقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وبيع أدوية مخدرة فى الصيدليات دون رقابة وفقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصرى الكبير وطرح أراض أثرية بمنطقة مارينا للبيع لصالح مستثمرين وصرف مكافآت للعاملين بوزارة الأوقاف من أموال صكوك الأضاحى وإلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد وإصدار وزارة السياحة تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة للحج وارتفاع أسعار لحوم الأضاحى فى المنافذ قُبيل حلول عيد الأضحى واستخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. تعرف على 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام ونفتها الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.