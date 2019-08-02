أوقاف جنوب سيناء: تجهيز 17 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أنهت مديرية الأوقاف في محافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص 73 مسجدًا وساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى جميع مدن المحافظة، إضافة إلى تحديد إمام وخطيب أساسي وخطيب بالمكافأة لكل ساحة من ساحات العيد إلى جانب إتاحة صلاة العيد في جميع المساجد الكبرى.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى تخصيص 17 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بواقع 4 ساحات بمدينة طور سيناء وساحة واحدة بمدن شرم الشيخ وطابا ودهب و4 ساحات بمدينة نويبع و3 ساحات بمدينتي رأس سدر وأبو رديس.

وأوضح أنه جرى إعداد 56 مسجدًا على مستوى مدن المحافظة بواقع 15 مسجدًا في رأس سدر و14 في شرم الشيخ و8 مساجد في أبو زنيمة و6 مساجد في كاترين ومثلهم بمدينة الطور و5 مساجد في أبو رديس ومسجدين بمدينة بدهب.