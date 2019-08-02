لمنع "الإكراميات".. حملة تفتيشية على شواطئ العجمي في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات تفتيشية في شواطئ العجمي، لضبط المخالفات ومنع استغلال المصطافين وزوار الإسكندرية خلال موسم الصيف.

من جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملة استهدفت مراجعة أسعار التذاكر ودورات المياه والتأكد من عدم فرض إكراميات على الزوار.

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وأوضح رشاد، في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه يتم حصر كافة المخالفات أول بأول لتوقيع غرامات قد تصل إلى 25 ألف جنيه على مستأجري الشواطئ المخالفة، طبقًا لبنود كراسة الشروط.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين بعدم الخضوع لأي ابتزاز أو استغلال علي الشواطئ وإبلاغ الإدارة بأي مخالفات عبر وسائل الخط الساخن أو الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن عدد شواطئ الإسكندرية، يبلغ 59 شاطئًا، بينهم 9 شواطئ مجانية، و23 "الخدمة لمن يطلبها"، و21 مميزا، فضلا عن 6 شواطئ سياحية وهي الأعلى سعرًا.