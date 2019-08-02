"10 طرب حشيش".. ضبط عاطلين لاتهامهما بحيازة مخدرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطلين بمنطقة العامرية، لاتجارهم في المواد المخدرة، وبحيازتهما 10 طرب من جوهر الحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائهما.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وفي حيازتهما 10 طرب من جوهر الحشيش المخدر تزن 2 كيلو و500 جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهاتفين محمول.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم في قسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.