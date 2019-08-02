تفاصيل التقديم بالمعهد الفني للسكة الحديد: يقبل 100 طالب ضمن تنسيق المرحلة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من كل الإجراءات التنسيقية مع وزارة التعليم العالي لتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان، والمُلحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2019 / 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن المعهد تم إدراجه بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، لافتاً إلى أنه سيتم قبول 100 طالب من راغبي الالتحاق بالمعهد بعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول بالمعهد، وذلك لاختيار 50 طالبًا في تخصصي السكك الحديدية في نظم الإشارات الكهربية، وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة، وسيستكمل باقي الأعداد بواقع 50 من حملة الشهادة الفنية المتوسطة فى ذات التخصصات لتشغيل المعهد، وذلك وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.

وأضاف الوزارة، أن الهدف من إنشاء المعهد هو تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة؛ لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.

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ولفتت إلى أن مُدة الدراسة ستكون سنتين دراسيتين على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، وتعتمد من وزارة التعليم العالي وفقاً للضوابط المُنظمة لذلك، وأنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد الفصول والقاعات الدراسية وأماكن الإعاشة الخاصة بالدفعة الأولي من طلاب المعهد مع الاحتفاظ بمركز تدريب وردان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تصميم موقع إلكتروني، وسيتم إدراجه ضمن دليل مواقع الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي بحيث يوفر كل المعلومات اللازمة للراغبين في التقدم للمعهد، وكذلك الانتهاء من تصميم المناهج الدراسية، وتحديد الاختبارات الخاصه بالقبول بالمعهد وتشمل (اختبار الكشف الطبي، واختبار السمات، واختبار اللياقة البدنية، والاختبار النفسي، واختبار كشف الهيئة).

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