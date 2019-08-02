أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة 1440 هجري.
وأضاف بطيخ - في بيان لدار الإفتاء اليوم - أن يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1440 هـ يوافق
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء التونسية": اليوم غرة ذي الحجة والأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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