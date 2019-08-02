"الإفتاء التونسية": اليوم غرة ذي الحجة والأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة 1440 هجري.

وأضاف بطيخ - في بيان لدار الإفتاء اليوم - أن يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1440 هـ يوافق

هذا العام السبت 10 أغسطس، وأن يوم عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس.