" اليابان تشطب كوريا الجنوبية من " القائمة البيضاء

قررمجلس الوزراء الياباني صباح يوم الجمعة شطب اسم دولة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء لأصدقاء التجارة المفضلين وهي الخطوة التي اتخذتها اليابان مؤخرا في النزاع الدبلوماسي متزايد بين البلدين حول السياسات التجارية وتاريخ الحرب

وقال رئيس الوزراء الياباني إن قرار الشطب سيتم تنفيذه في 28

من أغسطس المقبل

وجدير بالذكر أن القائمة البيضاء هي سجل يوضع فيه الدول التي يسهل لها عملية التصدير والشحن المنتجات التي يتم تمويلها للاغراض العسكرية وهي القائمة التي تم شطب كوريا الجنوبية منها

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من جانبه دعا المكتب الرئاسي

لكوريا الجنوبية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء استجابة لهذه الخطوة

وفي خطاب تم بثه على الهواء مباشرة على التلفزيون الوطني ، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن عن "أسفه العميق" لقرار اليابان المتهور

وصف مون خطوة اليابان بأنها "عمل أناني مدمر من شأنه أن يشل سلسلة الإمداد العالمية ويخرب الاقتصاد العالمي" ، وقال إن كوريا سترد بتدابير اقتصادية مضادة