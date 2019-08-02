" اليابان تشطب كوريا الجنوبية من " القائمة البيضاء

قررمجلس الوزراء الياباني صباح يوم الجمعة شطب اسم دولة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء لأصدقاء التجارة المفضلين وهي الخطوة التي اتخذتها اليابان مؤخرا في النزاع الدبلوماسي متزايد بين البلدين حول السياسات التجارية وتاريخ الحرب
وقال رئيس الوزراء الياباني إن قرار الشطب سيتم تنفيذه في 28من أغسطس المقبل
وجدير بالذكر أن القائمة البيضاء هي سجل يوضع فيه الدول التي يسهل لها عملية التصدير والشحن المنتجات التي يتم تمويلها للاغراض العسكرية وهي القائمة التي تم شطب كوريا الجنوبية منها
من جانبه دعا المكتب الرئاسيلكوريا الجنوبية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء استجابة لهذه الخطوة
وفي خطاب تم بثه على الهواء مباشرة على التلفزيون الوطني ، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن عن "أسفه العميق" لقرار اليابان المتهور
وصف مون خطوة اليابان بأنها "عمل أناني مدمر من شأنه أن يشل سلسلة الإمداد العالمية ويخرب الاقتصاد العالمي" ، وقال إن كوريا سترد بتدابير اقتصادية مضادة
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