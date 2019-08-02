مصرع 4 أشخاص وفقدان العشرات إثر غرق سفينة صيد في إندونيسيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر غرق سفينة صيد في إندونيسيا، في حين لا يزال 31 شخصا في عداد المفقودين.
وقالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن سفينة صيد إندونيسية غرقت في مياه إقليم "كاليمانتان" الجنوبي بجزيرة بورنيو،
ورجحت الوكالة أنه كان على متن السفينة المنكوبة 37 شخصا، مشيرة إلى أنه تم العثور على 4 جثث، وإغاثة اثنين من بحارتها.
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