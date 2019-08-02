برلماني روسي: حصار واشنطن المحتمل لفنزويلا محفوف بالمخاطر

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جباروف إن حصار الولايات المتحدة المحتمل لفنزويلا خطير للغاية ومحفوف بتكرار أزمة الكاريبي لعام 1962.
وأضاف جباروف، في تصريح لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم /الجمعة/: "إن هذا الحصار المحتمل شيء خطير
وأشار إلى أن بلاده تقدم بشكل رئيسي المساعدات الإنسانية وليس العسكرية لفنزويلا، حتى لا يتضور الناس جوعا حتى الموت.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس أن إدارته تدرس حالياً إمكانية فرض حصار على فنزويلا، نظرا لحجم المساعدات الأجنبية التي تحصل عليها كاراكاس من روسيا وإيران والصين.
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