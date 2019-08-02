اخبار العالم

مقتل وإصابة 18 من عناصر الشرطة في هجوم لطالبان وسط أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مسئول أفغاني مقتل 8 أفراد - على الأقل - وإصابة 10 آخرين من قوات الشرطة في هجوم شنه مسلحو طالبان على نقاط تفيتش بإقليم "دايكندي" وسط البلاد.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الجمعة عن حاكم الإقليم أنور رحمتي

القول إن الهجوم بدأ مساء /أمس/ في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي على نقطة تفتيش بمقاطعة "باتو" في الإقليم، مشيرا إلى سقوط نقطتي تفتيش في أيدي طالبان أثناء الهجوم.
وأوضح رحمتي أن القوات الأفغانية تمكنت من استعادة السيطرة على نقطتي التفتيش، ولكن الاشتباكات لا تزال جارية في أحد أجزاء المقاطعة.
ويشهد إقليم "دايكندي" - الواقع في وسط أفغانستان - من حين لآخر اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحين؛ خاصة أنه يشترك في الحدود مع بعض الإقليم غير الآمنة كإقليم غزني وأورزوجان وهلمند.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 18 من عناصر الشرطة في هجوم لطالبان وسط أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا