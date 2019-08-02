مقتل وإصابة 18 من عناصر الشرطة في هجوم لطالبان وسط أفغانستان

أعلن مسئول أفغاني مقتل 8 أفراد - على الأقل - وإصابة 10 آخرين من قوات الشرطة في هجوم شنه مسلحو طالبان على نقاط تفيتش بإقليم "دايكندي" وسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الجمعة عن حاكم الإقليم أنور رحمتي

القول إن الهجوم بدأ مساء /أمس/ في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي على نقطة تفتيش بمقاطعة "باتو" في الإقليم، مشيرا إلى سقوط نقطتي تفتيش في أيدي طالبان أثناء الهجوم.وأوضح رحمتي أن القوات الأفغانية تمكنت من استعادة السيطرة على نقطتي التفتيش، ولكن الاشتباكات لا تزال جارية في أحد أجزاء المقاطعة.ويشهد إقليم "دايكندي" - الواقع في وسط أفغانستان - من حين لآخر اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحين؛ خاصة أنه يشترك في الحدود مع بعض الإقليم غير الآمنة كإقليم غزني وأورزوجان وهلمند.