الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي على ثكنة عسكرية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط نشاط خلية خطط أعضاؤها لهجوم إرهابي على ثكنة عسكرية.
وقالت إدارة الأمن الفيدرالي في مقاطعة فلاديمير شمال شرقي موسكو -في بيان أوردته قناة "روسيا
ولم يكشف البيان عن الثكنة العسكرية التي خُطط لمهاجمتها أو عدد أعضاء الخلية الإرهابية، واكتفى بالإشارة إلى أنه تم القبض على جميع أعضاء الخلية وتم فتح قضية جنائية بحقهم، حيث وجهت إليهم اتهامات بمزاولة أنشطة إرهابية.
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