ترامب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيصدر إعلاناً بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.
ولم يذكر البيت الأبيض مزيداً من التفاصيل.
وهدّد ترامب، الذي يتهم التكتل الأوروبي بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة مع الولايات المتحدة، بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد نهائي للمحادثات في نوفمبر.
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كما كانت هناك تهديدات بزيادة رسوم الاستيراد على سلع ومنتجات بمليارات الدولارات مثل المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وغيرها من المنتجات الأوروبية. كما خاضت بروكسل وواشنطن نزاعات حول شركتي الطيران العملاقتين إيرباص وبوينج.
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