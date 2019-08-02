الصين ممتعضة من العقوبات الأميركية عليها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أغسطس 2019 12:03 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تعارض بقوة فرض العقوبات الأميركية على شركة طاقة صينية بزعم انتهاكها عقوبات مفروضة على قطاع النفط الإيراني. وجاءت التعليقات التي أدلت بها هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية خلال إفادة صحفية، رداً على قول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنرونغ بسبب أنها انخرطت عن علم في تعاملات كبيرة لشراء أو الحصول على نفط خام من إيران”. Advertisements المصدر النهار

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