كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون للموازنة يُعتبر ثمرة إجماع بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، ويشمل زيادةً في الإنفاق الفدرالي بقيمة 320 مليار دولار ويدفع شبحَ شَللٍ بالموازنة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة المقبلة.

وتمّت الموافقة على مشروع القانون بأغلبيّة 67 صوتاً مقابل 28 في مجلس الشّيوخ حيث يُمثّل الجمهوريون الأغلبيّة، وذلك بعد أسبوع من اعتماده في مجلس النوّاب ذي الأغلبيّة الديموقراطيّة، ويجب الآن إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب ليُوقّعه.

ويُتيح النص للحكومة الفدرالية مزيداً من الاقتراض، وبالتالي إبعاد خطر التخلّف عن السداد في الأشهر المقبلة.

وصوَّت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أمس ضدّ النص، بينهم تيد كروز (تكساس) وريك سكوت (فلوريدا) وميت رومني (يوتا)، وقال كروز في بيان إنّ "مشروع قانون الموازنة هذا يُعتبر فرصةً ضائعة أخرى لاحتواء الإنفاق الزائد للحكومة".