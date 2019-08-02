كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. واشنطن تنسحب رسمياً من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن انسحابها رسمياً من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى وكررت اتهاماتها لروسيا، بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.

وقال بومبيو خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية، إن "انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم"، مضيفاً "روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة انتهت اليوم بمبادرة من واشنطن نفسها.

وقال البيان: "بمبادرة من الجانب الأمريكي، تم إنهاء المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأميركية حول حظر صواريخها المتوسطة وقصيرة المدى، الموقعة في واشنطن في 8 ديسمبر (كانون الأول) 1987".