كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الإيراني: هكذا أسقطنا "الدرون" الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي للمرة الأولى، أنه تم رصد الطائرة الأمريكية المسيرة "غلوبال هوك"، التي اسقطتها إيران فوق مضيق هرمز، باستخدام رادار "ثامن" محلي الصنع.

وكانت طهران كشفت سابقا عن أن الطائرة اسقطت باستخدام منظومة "خرداد 3" محلية الصنع، أيضا، من دون أن تذكر اسم الرادار الذي رصد الطائرة.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية كان إجراء صحيحا، ولم يكن من دون سبب، لافتا إلى أن الناقلة البريطانية اتبعت مسارا ممنوعا في مضيق هرمز.

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وشدد حاتمي على أن القوات الإيرانية المسلحة على استعداد اليوم للمواجهة أكثر من أي وقت مضى، وستكون في قلب ساحة المعركة في حال ارتكاب أصغر عدوان على إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة في 20 يونيو الماضي، فوق محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من الخليج 365، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".